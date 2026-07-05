Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati il 4 luglio in Sicilia, con un matrimonio durato tre giorni. La cerimonia ha coinvolto un wedding weekend completo, e i due sposi hanno speso molto per i festeggiamenti. La celebrazione si è svolta in una location di grande fascino, con numerosi momenti memorabili durante l’intero evento. La coppia ha condiviso sui social alcune immagini dei momenti più belli della festa.

Un “sì” lungo tre giorni: Aurora Ramazzotti e il suo Goffredo Cerza sono diventati marito e moglie il 4 luglio. E per i fiori d’arancio i due non hanno badato a spese, con un wedding week-end celebrato nella bellissima Sicilia. La cerimonia non ha risparmiato colpi di scena e piccole sorprese: nel giorno più bello di Aurora e Goffredo non sono mancate dediche musicali, abiti da sogno e, ovviamente, la gioia incontenibile di mamma Michelle e papà Eros. Papà Eros porta Aurora all’altare. La nascita di Aurora Ramazzotti era stata celebrata da papà Eros Ramazzotti con una canzone divenata poi una hit, e intitolata proprio Aurora. Un brano che... 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

© Dilei.it - Aurora Ramazzotti, i momenti più belli del matrimonio con Goffredo Cerza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIUCAS CASELLA momenti più belli Delle nozze del figlio

Notizie e thread social correlati

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le prime foto del matrimonio con Michelle HunzikerAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati con rito civile nel Municipio di Militello in Val di Catania.

Leggi anche: Aurora Ramazzotti sposa in infradito e copricapo a rete: il matrimonio civile con Goffredo Cerza

Temi più discussi: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel paese di Pippo Baudo: per la coppia rito civile a Militello in Val di Catania; Aurora Ramazzotti canta a sorpresa con il papà Eros al concerto a Torino; Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, Eros l'accompagna all'altare tra le battute: Chi è che era in ritardo?; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano: matrimonio da sogno in Sicilia. Dalla location agli ospiti, tutti i dettagli.

Uno dei momenti più belli ed emozionanti di sempre , Eros Ramazzotti accompagna sua figlia Aurora all’altare x.com

Aurora Ramazzotti e il matrimonio con Goffredo Cerza, top e flop: l'abito ispirato a mamma Michelle, le canzoni a sorpresa, le dediche dei genitori (e gli assenti)Il grande giorno di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è arrivato. Dopo il rito civile celebrato il 3 luglio, al Comune di Militello, in forma riservata e con pochi intimi accanto, ... ilmessaggero.it

Aurora Ramazzotti, i momenti più belli del matrimonio con Goffredo CerzaDal concerto di papà Eros alla dedica d'amore della sposa, il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non ha risparmiato sorprese ... dilei.it