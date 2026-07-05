Attacco di panico alla guida | sintomi cause e possibili soluzioni

Notizia in breve

Gli attacchi di panico durante la guida sono episodi di ansia intensa che possono verificarsi, soprattutto in condizioni di stress o stanchezza. I sintomi includono sensazioni di paura improvvisa, tachicardia, sudorazione e difficoltà respiratorie. Questo fenomeno, poco trattato, interessa alcune persone e si manifesta spesso quando si affrontano situazioni di tensione o fatica, senza coinvolgere necessariamente fattori esterni specifici.