L’ASD Calci 2016 ha vinto il riconoscimento come “società giovanile dell’anno” ai Premi Giovani d’Oro 2026, organizzati da Calciopiù. La società calcesana ha ricevuto diversi premi durante la serata di premiazione. La società ha attribuito il successo alla forza del gruppo, definendola “la famiglia”.

L’ASD Calci 2016 è la " società giovanile dell’anno ". Nelle scorse settimane la società calcesana ha fatto incetta di premi nella serata di premiazione dei Giovani d’Oro 2026, organizzata da Calciopiù, rivista specializzata nel calcio dilettantistico toscano. Una realtà solida, un ambiente positivo, quello guidato dal presidente ed ex calciatore Francesco Marianini (95 presenze in Serie A, 197 in B), che si è raccontato ai nostri microfoni. "Annata irripetibile. Con la vittoria del campionato regionale di Giovanissimi e Allievi, considerando anche gli Allievi B, la prossima stagione avremo tre squadre impegnate nel regionale élite. Non credo però alla fortuna o al caso: stavamo già crescendo negli ultimi anni, ci eravamo stabilizzati già nei regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asd Calci 2016 “società dell’anno“: "La nostra forza è la famiglia"

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