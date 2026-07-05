Sei persone tra i 21 e i 61 anni sono state arrestate a Napoli con l’accusa di aver messo in atto un’associazione a delinquere finalizzata a truffe ai danni di anziani. La Polizia di Stato ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno riguardato attività fraudolente diffuse su tutto il territorio nazionale.

Truffe agli Anziani: Sei Persone Arrestate a Napoli. NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei individui, di età compresa tra 21 e 61 anni, accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere vari reati contro il patrimonio. Le indagini hanno rivelato un quadro allarmante di truffe perpetrate ai danni di persone anziane, con un danno economico stimato intorno ai cinquecentomila euro. L’inchiesta, avviata dalla Procura di Nola, si concentrava su un gruppo criminale attivo nella provincia di Napoli. L’obiettivo era smantellare una rete di truffatori specializzati nel raggiro di anziani in diverse località italiane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Arresti nel Napoletano: sei persone accusate di truffare anziani in tutta Italia.

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