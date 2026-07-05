Argentina-Capo Verde vola a tarda sera Bene La Promessa in prime time
La partita tra Argentina e Capo Verde è prevista in diretta in serata. Su Rai1, il programma “Notti Mondiali” ha registrato una media di circa 1,9 milioni di spettatori con il 14,7% di share. Su Canale 5, la replica di “Ciao Darwin” ha ottenuto circa 1 milione di spettatori. La prima serata televisiva di sabato si è concentrata principalmente su eventi sportivi e repliche di programmi di intrattenimento.
Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Notti Mondiali segnare una media di 1.917.000 spettatori pari al 14.7%, mentre su Canale5 la replica di Ciao Darwin totalizza 1.336.000 spettatori con uno share del 14.5% (Highlights 572.000 - 15.1%). Su Rai2 Veleno in alta quota raggiunge 828.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Il ragazzo e la tigre raccoglie 559.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Piedone d'Egitto sigla 668.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 La Promessa conquista 781.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Onda Prima Serata raduna 692.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 497.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Delitti in Famiglia attira l'attenzione di 235. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Scusate se esisto! supera L'Erede. Bene Argentina-Capo Verde a tarda notte
L'Argentina soffre ma vola agli ottavi: Capo Verde battuto ai supplementariL'Argentina ha superato Capo Verde 3-2 ai supplementari, dopo aver subito due volte il pareggio durante la partita.
Temi più discussi: Capo Verde ai sedicesimi dei Mondiali 2026, sorpresa super nel Gruppo H: risultati e classifica; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Argentina - Capo Verde 3-2 (dts): Highlights - Video; L’Argentina soffre ma vola agli ottavi, Capo Verde battuto ai supplementari; Mondiali 2026, l'Argentina passa il turno a fatica e vola agli ottavi di finale.
MONDIALI 2026: L'Argentina vola agli ottavi dopo aver battuto ai supplementari per 3-2 un grande Capo Verde. La Colombia supera il Ghana 1-0 x.com
Mondiale 2026, completato il quadro dei sedicesimi L’Egitto elimina l’Australia ai rigori: dopo l’1-1 nei tempi regolamentari e supplementari, i Faraoni passano dal dischetto 4-2. L’Argentina batte Capo Verde 3-2 e vola agli ottavi grazie ai gol di Messi, Lisandr facebook
Angoli alternativi del grande gol di Sidny Lopes Cabral per il Capo Verde contro l'Argentina nei tempi supplementari reddit
Ascolti tv, Argentina-Capo Verde vola a tarda sera. Bene La Promessa in prime timeGli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Notti Mondiali segnare una media di 1.917.000 spettatori pari al 14.7%, mentre su Canale5 ... iltempo.it
argentina-capo verde 3-2 dtsSeleccion avanti al 29' con un capolavoro di Messi, al 59' il pari di Deroy Duarte. Nel primo supplementare botta e risposta tra Lisandro Martinez e Lopes Cabral. Chi passa sfida l'Egitto martedì alle ... gazzetta.it