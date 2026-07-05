argentina capo verde vola a tarda sera bene la promessa in prime time

Notizia in breve

La partita tra Argentina e Capo Verde è prevista in diretta in serata. Su Rai1, il programma “Notti Mondiali” ha registrato una media di circa 1,9 milioni di spettatori con il 14,7% di share. Su Canale 5, la replica di “Ciao Darwin” ha ottenuto circa 1 milione di spettatori. La prima serata televisiva di sabato si è concentrata principalmente su eventi sportivi e repliche di programmi di intrattenimento.