La scadenza per presentare domanda per l'Ape sociale 2026 è il 15 luglio. Chi desidera accedere a questa misura, che permette di andare in pensione anticipata, deve inoltrare la richiesta entro questa data. La procedura riguarda coloro che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa e intendono usufruire dell'anticipo pensionistico. Non sono previste proroghe o estensioni del termine, quindi è importante agire entro la scadenza indicata.

L'Ape sociale resta una delle vie più utili per lasciare il lavoro prima della pensione di vecchiaia. La prossima scadenza per chiedere il riconoscimento delle condizioni di accesso è fissata al 15 luglio. È la seconda finestra prevista dall'Inps dopo quella del 31 marzo e, salvo il termine residuale del 30 novembre, l'ultima davvero conveniente. Il 2026 sarà anche l'ultimo anno di operatività della misura, quindi chi possiede i requisiti farebbe bene a non attendere.Perché muoversi entro il 15 luglioPresentare la richiesta entro il 15 luglio permette di rientrare nella seconda finestra utile per il riconoscimento dei requisiti. Non è un dettaglio: la misura è finanziata entro un limite di spesa fissato e le domande vengono accolte solo fino a esaurimento delle risorse. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Ape sociale 2026, scadenza al 15 luglio: chi deve fare la domanda subito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULTIMORA! APE Sociale 2026 — Scade il 31 Marzo! Hai Solo 6 Giorni: Fai Domanda Subito!

Notizie e thread social correlati

Bonus libri scolastici Puglia 2026/2027: a chi spetta, limite ISEE a 13.000 euro e come presentare la domanda sulla piattaforma entro il 15 luglioPer l’anno scolastico 2026/2027, la Regione Puglia ha aperto le domande per il bonus libri e sussidi didattici.

Scioglimento riserva GPS 2026/28, dal 15 giugno al 2 luglio: quando è opportuno inoltrare la domanda?Dal 15 giugno al 2 luglio è possibile presentare domanda di scioglimento della riserva sulle GPS 2026/28.

Temi più discussi: APE sociale scuola 2026: domanda all'INPS entro il 15 luglio; Vi ricordiamo che... scadenze e date utili di luglio 2026; Ape sociale, tempo fino al 15 luglio per fare domanda (prima della scadenza definitiva); Previdenza complementare, cosa cambia dal 1° luglio 2026.

Ape sociale, tempo fino al 15 luglio per fare domanda (prima della scadenza definitiva)Hai almeno 63 anni e 5 mesi di età e almeno 30 anni di contributi (o 32 o 36 anni, a seconda dell'attività svolta), oppure maturi ... msn.com

Prorogata l’APE sociale nel 2026: scadenze e domande a beneficio di caregiver e lavoratori invalidiAPE sociale prorogata al 31 dicembre 2026: riaperte le domande per il riconoscimento delle condizioni. Ecco chi può fare richiesta e come presentarla La legge di Bilancio 2026 ha prorogato l’APE ... disabili.com