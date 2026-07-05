Antonella Clerici è in lutto per la scomparsa del suo collaboratore di lunga data, Dimitri Tollini. La conduttrice ha espresso un pensiero sul suo stato emotivo, dicendo di essere sull'orlo del baratro e chiedendosi cosa farà in futuro. La notizia della morte di Tollini ha suscitato grande dolore nel mondo dello spettacolo.

Sono ore di grande dolore per Antonella Clerici. La popolare conduttrice Rai è stata infatti colpita da un grave lutto: la morte del suo storico collaboratore Dimitri Tollini. "Cosa farò, amico, senza di te?", è la accorata domanda che Antonellina pone sui social, ricordando Tollini. "Era l'estate del 1998 quando ti incontrai nella tua amata Romagna vestito di bianco - scrive su Instagram la conduttrice di È sempre mezzogiorno -. Da allora Dimitri&Antonella è diventato un binomio inscindibile. Quanta vita passata insieme tra lavoro, viaggi, avventure. Noi. Il mio migliore amico. Il mio braccio destro. Quante risate, pianti, litigate, scelte condivise. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Antonella Clerici travolta dal lutto: morto Dimitri Tollini. "Sull'orlo del baratro, cosa farò?"

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