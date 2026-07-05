André Onana riparte dal Trabzonspor | con il rinnovo diventa uno dei dieci portieri più pagati al mondo

André Onana ha rinnovato il contratto con il Trabzonspor, proseguendo la sua avventura in Turchia per un altro anno. Dopo aver giocato al Manchester United, il portiere camerunense torna a rafforzare la sua carriera con un ingaggio tra i più alti al mondo per la sua categoria. Con il rinnovo, è diventato uno dei dieci portieri più pagati a livello globale.

Inter News 24 Onana, dopo la parentesi al Manchester United, il portiere camerunense rilancia la sua carriera con un ingaggio da top player. L’avventura di André Onana in Turchia è destinata a proseguire per un altro anno. Il portiere camerunense, reduce da una stagione positiva tra le fila del Trabzonspor, ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del prestito dal Manchester United per tutta la durata dell’annata 20262027. Dopo la deludente esperienza in Premier League, dove non era riuscito a confermare le aspettative che avevano spinto i Red Devils a investire oltre 50 milioni di euro per il suo cartellino, il giocatore ha trovato a Trebisonda la serenità e il minutaggio necessari per ritrovare la forma migliore, culminata con la conquista della Coppa di Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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