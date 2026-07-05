Una atleta italiana si è classificata quarta nel K1 200 femminile ai Mondiali Under 23Juniores di Halifax. La gara si è conclusa senza medaglie per il team azzurro. La competizione si è svolta nell’ultima giornata della manifestazione, che si è tenuta in Canada. Nessun altro rappresentante italiano ha ottenuto piazzamenti sul podio durante questa fase.

Si chiude senza medaglie per l’Italia l’ultima giornata dei Mondiali di canoa velocità Under 23Juniores, competizione che si è svolta ad Halifax in Canada. Si mette ancora una volta in evidenza la giovanissima Anastasia Insabella che, dopo aver conquistato due medaglie, si ferma ai piedi del podio nel la sua ultima gara, il K1 200 femminile. Nella finale B del C1 200 femminile Juniores Pola Dianati termina quinta in 52.70. Nella finale B del K1 500 maschile Juniores Matteo Savella taglia il traguardo in seconda posizione con 1:44.69. Nella finale A del K1 200 femminile Juniores Anastasia Insabella si ferma ai piedi del podio e chiude quarta in 42. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Anastasia Insabella chiude quarta nel K1 200 femminile ai Mondiali Under 23/Juniores di Halifax

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