Un commentatore ha commentato sulla storia degli Stati Uniti e sul significato delle celebrazioni attuali, facendo riferimento alle parole della canzone considerata un secondo inno nazionale, “America the Beautiful”. Ha sottolineato che l’ideale più importante del paese nei suoi 250 anni è la fratellanza. La riflessione si concentra sul valore della solidarietà tra cittadini, senza commentare eventi specifici o altri aspetti delle celebrazioni.

A partire dalle parole della celebre canzone considerata un po’ un secondo inno nazionale, il commentatore Thomas L. Friedman riflette sulla storia degli Stati Uniti e sullo spirito delle celebrazioni in corso. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “America the Beautiful”, perché l’ideale più importante dei nostri 250 anni è la fratellanza

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