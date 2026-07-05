La sindaca ha annunciato che verranno piantumate nuove alberature nel territorio e che l’Archeodromo sarà completato entro ottobre, con un investimento di 375mila euro.

Prossimo via alla piantumazione di nuove alberature sul territorio. Poi il completamento dell’Archeodromo, con inaugurazione nel mese di ottobre annunciata dall’assessora Elisa Tozzetti a conclusione di un intervento da 375mila euro. Quindi il termine dei lavori per Villa Laura del Bello. Non sono mancate le anticipazioni su Poggibonsi del domani nel corso dell’incontro con la sindaca Susanna Cenni e con la giunta comunale l’altra sera presso gli impianti del Bernino, sede dell’annuale Festa de L’Unità organizzata dall’Unione comunale del Pd di Poggibonsi. Momento introdotto dal segretario Alessio Pianigiani e coordinato da Paolo Bartalini,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambiente, solidarietà e strade. La sindaca Cenni annuncia: "Ecco la città del futuro"

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