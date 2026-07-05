Il nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri, ha programmato incontri con i giocatori Lukaku e Anguissa durante il ritiro. L’obiettivo è discutere e valutare alcuni aspetti relativi alla loro presenza in squadra. Questi colloqui rappresentano i primi passi di Allegri nel suo ruolo, con l’intenzione di decidere se proseguire insieme o meno. Non sono stati ancora annunciati dettagli sulle decisioni.

Uno dei primi compiti del nuovo allenatore partenopeo Max Allegri, sarà quello di valutare con attenzione alcuni elementi con cui decidere se continuare insieme l’aventura all’ombra del Vesuvio o lasciarli partire. “Allegri, però, ritiene la rosa di qualità, forte e competitiva. E prima di dare il placet alla conferma o alla cessione di quei giocatori ritenuti in bilico ha intenzione di valutarli in ritiro. Vuole vederli tutti all’opera, in campo. E analizzarne motivazioni, intenzioni e condizioni psicofisiche. Un simbolo del piano? Romelu Lukaku, ovviamente. Max lo avrebbe già voluto alla Juve e ora è pronto a lavorare con lui al Napoli, ma prima di dare per definita la sua conferma avrà voglia di vederlo in ritiro, a Castel di Sangro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri parlerà con Lukaku ed Anguissa in ritiro

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