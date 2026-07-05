Alessandro Grivano ucciso a Napoli mentre era in scooter la pista è quella del delitto passionale

Notizia in breve

Un uomo è stato colpito mentre era in scooter in piazza Volturno, a Napoli, poco dopo l’una di notte. È stato trovato piegato sul manubrio con sangue sul petto e soccorritori sono stati chiamati sul posto. Un automobilista si è fermato per prestare aiuto, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La pista principale degli investigatori è quella di un delitto passionale.