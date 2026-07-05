Alessandro Grivano ucciso a Napoli mentre era in scooter la pista è quella del delitto passionale
Un uomo è stato colpito mentre era in scooter in piazza Volturno, a Napoli, poco dopo l’una di notte. È stato trovato piegato sul manubrio con sangue sul petto e soccorritori sono stati chiamati sul posto. Un automobilista si è fermato per prestare aiuto, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La pista principale degli investigatori è quella di un delitto passionale.
L’ultima corsa per la vita comincia poco dopo l’una di notte. Uno scooter che si ferma, un uomo piegato sul manubrio, il sangue che scende sul petto. In piazza Volturno qualcuno chiama i soccorsi, un automobilista si ferma e prova a fare quello che può. Poi la corsa disperata verso l’ospedale Vecchio Pellegrini, ma Alessandro Grivano, 33 anni, residente nella zona del Borgo Sant’Antonio Abate, non arriva vivo. Resta ucciso da un unico colpo di pistola al torace. La scena che gli investigatori della Squadra mobile di Napoli (guidata da Mario Grassia) ricostruiscono, parte da Porta Capuana, una delle zone “rosse” della città. Nel senso di area ad alta densità criminale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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Alessandro Grivano è l'uomo ucciso nella notte a Napoli
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Temi più discussi: Alessandro Grivano, le sfide social, la vicinanza ai Contini e l'inchiesta sulle truffe agli anziani: chi era il 33enne ucciso vicino Porta Nolana; Napoli, omicidio a Porta Capuana: Alessandro Grivano, 33 anni, ucciso a colpi di pistola mentre è in scooter; Alessandro Grivano è l'uomo ucciso nella notte a Napoli: si indaga dalle truffe agli anziani alla pista passionale; Omicidio a Porta Capuana, freddato nella notte Alessandro Grivano.
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