Al matrimonio di Aurora Ramazzotti mancava lui | l’assenza che conferma l’indiscrezione e il dettaglio che nessuno aveva notato

Al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non era presente una persona che si aspettava di vedere. La sua assenza è stata notata da alcuni presenti e ha alimentato indiscrezioni sulla presenza o meno di questa persona all’evento. La cerimonia si è svolta con molti invitati e momenti condivisi sui social, ma questa assenza specifica ha catturato l’attenzione di chi seguiva la notizia.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato l’evento dell’estate, un tripudio di emozioni, eleganza e momenti condivisi sui social da tutta la famiglia. Ma mentre gli invitati brindavano e i flash immortalavano ogni istante della cerimonia civile a Militello, c’era qualcuno che osservava tutto da una posizione privilegiata, vivendo ogni secondo con un’intensità particolare: Michelle Hunziker, la mamma della sposa. E proprio Michelle, attraverso una serie di storie Instagram e un carosello di foto cariche di significato, ha svelato il dietro le quinte di questo grande evento, mostrandoci dettagli rimasti finora nascosti agli occhi dei più. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zendaya e Tom Holland: il primo red carpet dopo le voci di matrimonio (e il dettaglio del look che nessuno aveva notato)Tom Holland e Zendaya sono apparsi insieme su un red carpet, il loro primo incontro pubblico dopo le voci di matrimonio.

“E no, così proprio no”. Aurora Ramazzotti choc generale al matrimonio: tutti notano il dettaglio. E un assenza pesantissimaAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati, con la cerimonia che ha attirato l’attenzione per un dettaglio evidente.

Temi più discussi: Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, gli scatti del primo sì in Sicilia; Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi nel paese di Pippo Baudo: per la coppia rito civile a Militello in Val di Catania; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno detto sì: le foto del matrimonio in Sicilia.

#AuroraRamazzotti incide 4 canzoni d'amore che raccontano la sua storia con Goffredo: Mi sproni e mi fai venire voglia di scrivere.... L'annuncio al suo matrimonio! #goffredocerza #cantante x.com

Aurora Ramazzotti regala al marito Un giorno di festa, il suo primo EPUscito a mezzanotte del 4 luglio, è il regalo per il marito Goffredo Cerza nel giorno del loro matrimonio. Presentato con un’esibizione live davanti agli invitati, il progetto pubblicato da LA15 e ... tg24.sky.it

Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, il matrimonio in Sicilia: l’abito da sogno, la dedica di papà Eros e le parole di mamma MichelleLa coppia ha detto sì al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. Una festa che dura tre giorni coj circa 200 invitati ... ilgiorno.it