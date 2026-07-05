Al matrimonio di Aurora Ramazzotti mancava lui | l’assenza che conferma l’indiscrezione e il dettaglio che nessuno aveva notato

Da screenworld.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non era presente una persona che si aspettava di vedere. La sua assenza è stata notata da alcuni presenti e ha alimentato indiscrezioni sulla presenza o meno di questa persona all’evento. La cerimonia si è svolta con molti invitati e momenti condivisi sui social, ma questa assenza specifica ha catturato l’attenzione di chi seguiva la notizia.

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Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato l’evento dell’estate, un tripudio di emozioni, eleganza e momenti condivisi sui social da tutta la famiglia. Ma mentre gli invitati brindavano e i flash immortalavano ogni istante della cerimonia civile a Militello, c’era qualcuno che osservava tutto da una posizione privilegiata, vivendo ogni secondo con un’intensità particolare: Michelle Hunziker, la mamma della sposa. E proprio Michelle, attraverso una serie di storie Instagram e un carosello di foto cariche di significato, ha svelato il dietro le quinte di questo grande evento, mostrandoci dettagli rimasti finora nascosti agli occhi dei più. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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