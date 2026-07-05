Agguato mortale al bus Convalidati gli otto arresti Tra gli ultrà nessuno parla
Il 19 ottobre 2025 un bus dei tifosi del Pistoia Basket è stato attaccato con il lancio di pietre, provocando la morte di uno degli autisti. Il giudice ha convalidato tutti e otto gli arresti, sette in carcere e uno ai domiciliari, emessi nei confronti degli indagati. Tra gli ultrà coinvolti nessuno ha fornito dichiarazioni. La vicenda riguarda l’agguato che ha portato alla tragica perdita.
Il gip del tribunale di Rieti ha sciolto la riserva convalidando tutti gli arresti (sette in carcere e uno ai domiciliari) degli indagati per l’agguato, con il lancio di pietre, contro il bus dei tifosi del Pistoia Basket che il 19 ottobre 2025 costò la vita a uno degli autisti, Raffaele Marianella. Sia i cinque nuovi ultrà della Sebastiani Rieti indagati, che i primi tre già detenuti, hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere in fase di interrogatorio di garanzia. Il gip ha rigettato dunque le richieste di revoca o attenuazione delle misure avanzate dalle difese. Gli ultimi cinque ultrà reatini a essere stati arrestati dalla... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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