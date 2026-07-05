Agguato mortale al bus Convalidati gli otto arresti Tra gli ultrà nessuno parla

Notizia in breve

Il 19 ottobre 2025 un bus dei tifosi del Pistoia Basket è stato attaccato con il lancio di pietre, provocando la morte di uno degli autisti. Il giudice ha convalidato tutti e otto gli arresti, sette in carcere e uno ai domiciliari, emessi nei confronti degli indagati. Tra gli ultrà coinvolti nessuno ha fornito dichiarazioni. La vicenda riguarda l’agguato che ha portato alla tragica perdita.