Affitti brevi a Milano in quali quartieri convengono rispetto a quelli tradizionali

Da quifinanza.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, i prezzi degli affitti sono tra i più alti d’Italia. Gli affitti brevi, gestiti tramite piattaforme come Airbnb e Booking, contribuiscono a questa situazione. In alcuni quartieri centrali, i costi sono più elevati rispetto alle zone periferiche. La differenza di prezzo tra affitti tradizionali e brevi può superare il 50 per cento. La presenza di affitti turistici nelle aree più richieste ha un impatto diretto sui costi delle case.

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I prezzi degli affitti a Milano sono tra i più alti d’Italia in media. Una parte della colpa di questo fenomeno viene spesso data agli affitti brevi turistici, che spesso vengono gestiti attraverso siti come Airbnb e Booking. Non è sempre chiaro però se convenga, a un privato, affittare la propria abitazione a un inquilino con i contratti classici, o entrare nel mercato turistico. La situazione, inoltre, cambia molto tra le diverse zone della città. Milano è sede di moltissimi eventi durante tutto l’anno, che attraggono clientele diverse, oltre ai normali turisti che visitano la città. Un appartamento in pieno centro, nelle vie della moda o in posizioni comode per raggiungere le sedi degli eventi renderà molto di più di uno in periferia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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