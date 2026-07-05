Addio a Dimitri Tollini | Il Duro Colpo per Antonella Clerici e il Mondo della Televisione

Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo con la scomparsa improvvisa di Dimitri Tollini. La notizia, rimasta nascosta fino a poco tempo fa, ha sorpreso molti, lasciando senza parole colleghi e amici. Tollini era noto per il suo ruolo nel settore televisivo, dove lavorava dietro le quinte. La sua morte ha causato un vuoto nel settore, che si è unito al dolore di chi lo conosceva personalmente.

Un addio che arriva di colpo, come una luce che si spegne quando nessuno se lo aspetta. Nel silenzio del dietro le quinte, dove la TV diventa lavoro, amicizia, parola data, il lutto di Antonella Clerici scuote una comunità intera: se ne va Dimitri Tollini, presenza amata e concreta, una di quelle persone che tengono insieme i fili invisibili dello spettacolo. C’è un lato della televisione italiana che non sempre vediamo. Non è fatto di copertine, ma di mani che allestiscono, voci che coordinano, sguardi che rassicurano prima della diretta. In quell’angolo di realtà, oggi si respira un vuoto. Hanno scritto in tanti. Messaggi sobri, poche parole, tanto pudore. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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