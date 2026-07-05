Adani vede Shakira madre mia | secondi d' imbarazzo in diretta su Rai 1

Notizia in breve

Durante la trasmissione in diretta su Rai 1, Lele Adani ha avuto un momento di imbarazzo vedendo Shakira tra gli spettatori agli ottavi di calcio tra Argentina e Capo Verde. La popstar colombiana, presente sugli spalti, è stata inquadrata dalla regia internazionale mentre seguiva la partita. Adani ha commentato con sorpresa e un’espressione di stupore, senza ulteriori commenti. La presenza di vip e superstar negli stadi dei Mondiali è frequente, ma questa inquadratura ha suscitato reazioni spontanee in diretta.