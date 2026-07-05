Adani vede Shakira madre mia | secondi d' imbarazzo in diretta su Rai 1

Da liberoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la trasmissione in diretta su Rai 1, Lele Adani ha avuto un momento di imbarazzo vedendo Shakira tra gli spettatori agli ottavi di calcio tra Argentina e Capo Verde. La popstar colombiana, presente sugli spalti, è stata inquadrata dalla regia internazionale mentre seguiva la partita. Adani ha commentato con sorpresa e un’espressione di stupore, senza ulteriori commenti. La presenza di vip e superstar negli stadi dei Mondiali è frequente, ma questa inquadratura ha suscitato reazioni spontanee in diretta.

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Calcio ma non solo ai Mondiali in corso in Usa, Messico e Canada. In tribuna è affollamento di vip e superstar e quando al regia internazionale inquadra Shakira, la splendida, raggiante popstar colombiana sugli spalti per assistere al match degli ottavi tra Argentina e Capo Verde, impazzisce anche Lele Adani.  Ai microfoni di Rai 1 per seguire il match tra l' Albiceleste e i sorprendenti africani (in grado di spaventare i campioni del mondo fino al 120', perdendo per 3-2 solo ai supplementari), il commentatore ed ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter sembra dare di gomito al sodale Alberto Rimedio, il più compassato e istituzionale telecronista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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