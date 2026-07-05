Accoltellato senza motivo | è grave Aggressore fermato dai clienti del bar

Un uomo è stato accoltellato senza motivo alle 7:20 di ieri mattina in via Capecelatro, nel quartiere San Siro, a pochi metri dallo stadio. L’aggressore, che ha inferto più fendenti, è stato fermato dai clienti di un bar che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Il ferito si trova in condizioni gravi e ora è ricoverato in ospedale.

e Marianna Vazzana Ore 7.20 di ieri, via Capecelatro angolo Paravia. Quartiere San Siro, a due passi dallo stadio. Gerardo P. sta conversando con papà Costantino ai tavolini esterni del bar La Giada: il cinquantacinquenne di professione informatico vive con moglie e figlia a un paio di chilometri di distanza, al Giambellino, e va a trovare spesso i genitori, specie nel weekend. "Stavamo parlando di alcune camicie che aveva appena comprato, era in piedi davanti a me", ricostruirà qualche ora dopo il genitore settantottenne nella sala d’attesa dell’ospedale dov’è ricoverato il figlio. All’improvviso, sbuca dal nulla un ragazzo vestito completamente di nero, con il cappuccio della tuta calato sulla fronte e uno scaldacollo "che sembrava una mascherina" a coprirgli bocca e naso: "Gli ho visto solo gli occhi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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