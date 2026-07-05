Accoltellato a Milano l’aggressore | Mi sono divertito appena esco lo rifaccio

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un altro uomo in un bar. L’aggressore ha dichiarato alle forze dell’ordine di essersi divertito e di voler ripetere l’episodio una volta uscito. L’episodio è avvenuto sabato 4 luglio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale; le sue condizioni non sono state rese note.

“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell’ordine che lo hanno fermato ieri, sabato 4 luglio, dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, “con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase”, ha aggredito la vittima “dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti” alla testa, al collo, al torace e all’addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell’arresto al gip per tentato omicidio ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Accoltellato a Milano, laggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio

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