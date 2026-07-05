Su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, è possibile rivivere le emozioni della sfida di Grosseto: Francesco Acatullo ha battuto Davide Carpentieri ai punti confermandosi campione italiano. Francesco Acatullo resta campione italiano dei pesi Leggeri. Nella splendida cornice di Piazza Duomo a Grosseto, il pugile caivanese ha superato Davide Carpentieri al termine di un match vibrante e combattuto, confermandosi sul trono nazionale per la terza volta consecutiva. L’evento, organizzato da RC Cavini, è stato trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Tutte le emozioni della serata possono essere rivissute al seguente LINK. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Acatullo-Carpentieri, “La Tigre di Caivano” resta campione italiano dei Leggeri: rivivi le emozioni su Italia Boxe TV

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