A che ora la F1 su TV8 oggi GP Gran Bretagna 2026 | programma gara in chiaro

Oggi alle 16:00 si svolge il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone. La gara, valida come nona delle ventidue tappe previste nel calendario, si disputa su un circuito costruito su un ex aeroporto militare dismesso dopo la Seconda guerra mondiale e successivamente modificato. La diretta sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 scatterà alle ore 16:00 di domenica 5 luglio. Il Circus affronterà il nono dei suoi ventidue appuntamenti programmati in calendario sul tracciato di Silverstone, edificato sulle strade di un aeroporto militare caduto in disuso dopo la II Guerra Mondiale e da allora modificato in maniera sostanziale. Un tempo, Silverstone era considerata una pista super-veloce. Anzi, lo era a tutti gli effetti, perchè il lay-out era molto semplice, essendo composto esclusivamente da rettilinei e poche curve. Le medie, da queste parti, erano elevatissime. Per intenderci, la Silverstone degli anni ’80 era nella stessa categoria di Monza e Hockenheim. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Questa potrebbe sembrare una domanda stupida, ma vengono ancora chiamate Isole Britanniche anche se non sono più completamente sotto il controllo della Gran Bretagna? reddit

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