250 anni di sogno americano | il discorso di Trump tra anticomunismo e difesa delle armi

Durante un evento al National Mall, l’ex presidente ha celebrato i 250 anni di storia americana, parlando di temi come la guerra all’Iran, la creazione di posti di lavoro e la difesa delle armi. Ha anche discusso di Save America Act e ha espresso posizioni forti contro il comunismo. Il discorso ha evidenziato un richiamo ai valori tradizionali e alla sovranità nazionale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle questioni politiche o legali sollevate.

Save America Act, guerra all'Iran e posti di lavoro: il "sogno americano" di Donald Trump nel suo discorso al National Mall per i 250 anni dell'indipendenza americana, ritardato dal maltempo, durante il quale il presidente degli Stati Uniti ha snocciolato tutti i suoi temi classici: dalla celebrazione dell'imprenditorialità americana, alla condanna dei comunisti, all'esaltazione dei suoi successi durante il mandato. "Il sogno americano è tornato", dice alla folla esultante, sostenendo che le forze armate e di polizia siano inondate di nuove reclute, il che significa che ora è "difficile" trovare lavoro in questo settore. Il discorso del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Gli Stati Uniti d'America compiono 250 anni, perché si festeggia il 4 luglio: il discorso di TrumpIl 4 luglio gli Stati Uniti festeggiano il 250° anniversario della loro indipendenza.

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Nel discorso per i 250 anni dell’indipendenza americana, il sindaco di New York Zohran Mamdani attacca gli Stati Uniti, le disuguaglianze, i ricchi, fondamentalmente Trump. Peccato che proprio lui sia la vivente dimostrazione del contrario. Un ragazzo arrivat x.com

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