250 anni di sogno americano | il discorso di Trump tra anticomunismo e difesa delle armi
Durante un evento al National Mall, l’ex presidente ha celebrato i 250 anni di storia americana, parlando di temi come la guerra all’Iran, la creazione di posti di lavoro e la difesa delle armi. Ha anche discusso di Save America Act e ha espresso posizioni forti contro il comunismo. Il discorso ha evidenziato un richiamo ai valori tradizionali e alla sovranità nazionale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle questioni politiche o legali sollevate.
Save America Act, guerra all'Iran e posti di lavoro: il "sogno americano" di Donald Trump nel suo discorso al National Mall per i 250 anni dell'indipendenza americana, ritardato dal maltempo, durante il quale il presidente degli Stati Uniti ha snocciolato tutti i suoi temi classici: dalla celebrazione dell'imprenditorialità americana, alla condanna dei comunisti, all'esaltazione dei suoi successi durante il mandato. "Il sogno americano è tornato", dice alla folla esultante, sostenendo che le forze armate e di polizia siano inondate di nuove reclute, il che significa che ora è "difficile" trovare lavoro in questo settore. Il discorso del... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Temi più discussi: Trump contro i comunisti nel 4 luglio, Zelensky: Usa proteggano il mondo dai tiranni; Leader mondiali e reali celebrano i 250 anni degli USA; 4 luglio, Trump: Identità Usa sotto attacco. Non saremo mai un Paese comunista; Il volto degli States. Trump al Monte Rushmore celebra la sua America.
Nel discorso per i 250 anni dell’indipendenza americana, il sindaco di New York Zohran Mamdani attacca gli Stati Uniti, le disuguaglianze, i ricchi, fondamentalmente Trump. Peccato che proprio lui sia la vivente dimostrazione del contrario. Un ragazzo arrivat x.com
Oggi, a 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza, l’America si risveglia come un faro di speranza, una repubblica affidata al suo popolo, un’idea che ha cambiato il mondo. Una nazione che vale la pena preservare. Un sogno che vale la pena perseguire. facebook
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