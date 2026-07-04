Wimbledon Berrettini sfiora la clamorosa rimonta | sotto 2-0 con Dimitrov cede al quinto set

Da gazzettadelsud.it 4 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini è stato eliminato nei sedicesimi di finale di Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam dell'anno. Sconfitto da Dimitrov, il giocatore italiano ha perso i primi due set, ma ha tentato una rimonta nel terzo e quarto, prima di cedere al quinto set. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista bulgaro. Berrettini, 30 anni, non è riuscito a proseguire nel torneo sull’erba londinese.

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Matteo Berrettini si ferma nei sedicesimi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba londinese. Il 30enne tennista romano, n.51 Atp e finalista a Wimbledon nel 2021, si è arreso in cinque set, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3, al bulgaro Grigor Dimitrov, 146esimo del ranking mondiale. Il match è durato tre ore e 35 minuti. Per un posto nei quarti Dimitrov se la vedrà con il britannico Arthur Fery, 114esimo della classifica Atp. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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