Una settimana dopo l'incidente nel lago di Vico, la ministra della Famiglia ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare le persone che le hanno espresso solidarietà. Ha detto di sentirsi lacerata e ha affermato che l'affetto ricevuto le dà la forza di continuare. La ministra non ha fornito ulteriori dettagli sull'incidente o sulle sue condizioni di salute.

AGI - A una settimana dall' incidente nel lago di Vico, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella affida ai social un messaggio di ringraziamento per la vicinanza ricevuta in questi giorni di dolore. "Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno", scrive sulla sua pagina Facebook. "Un'ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie". Il pensiero arriva mentre proseguono senza sosta le ricerche del marito Luigi Cavallari, 84 anni. L'uomo è scomparso nel pomeriggio del 27 giugno dopo essersi tuffato da una barca senza più riemergere. Operazioni di ricerca nel lago. Da giorni nelle operazioni è impiegato anche un mezzo subacqueo sperimentale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roccella: "Sono lacerata, il vostro affetto mi aiuta ad andare avanti"

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Roccella: Sono lacerata, il vostro affetto mi aiuta ad andare avantiAGI - A una settimana dall'incidente nel lago di Vico, la ministra della Famiglia Eugenia Roccella affida ai social un messaggio di ringraziamento per la vicinanza ricevuta in questi giorni di dolore. msn.com

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