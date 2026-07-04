Pronostici Brasile-Norvegia | quasi ammoniti plus

Durante il match tra Brasile e Norvegia, quattro giocatori sono stati ammoniti e rischiano di essere sanzionati con un cartellino giallo. La partita, diretta dall’allenatore italiano, sta proseguendo con intensità e tensione. Nessun giocatore è stato espulso finora, ma le ammonizioni potrebbero influenzare le prossime mosse in campo. La gara si sta svolgendo senza ulteriori incidenti, con i giocatori che cercano di evitare ulteriori sanzioni.

Pronostici Brasile-Norvegia: ecco quattro quasi ammoniti plus per il match che vede impegnata la squadra di Ancelotti L’orgoglio italiano Carlo Ancelotti vuole fare continuare a sognare l’intero popolo brasiliano. E magari vuole anche prendersi una rivincita personale perché la Norvegia è stata la nazionale che di fatto ha eliminato l’Italia nel girone da questa partecipazione al Mondiale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà semplice per i verdeoro riuscire ad avere la meglio contro una formazione che gioca bene e che riesce in tanti modi a rendersi pericolosa. Ma a noi in questo articolo di come andrà a finire la partita ci interessa poco. A noi interessa riuscire a intercettare quelli che sono gli uomini che possono finire sul taccuino del direttore di gara. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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