Un uomo di 54 anni è deceduto dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, che si erano trovati in difficoltà nel mare mosso di Otranto. Dopo averli riportati a riva, ha avuto un malore e non si è più ripreso. La vittima era residente a Sanarica e originaria di Maglie. I bambini sono stati trovati in buone condizioni di salute.

È morto dopo aver riportato a riva i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà mentre facevano il bagno nel mare mosso di Otranto. La vittima è Gennaro Cagnazzo, 54 anni, originario di Maglie e residente a Sanarica. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di sabato 4 luglio, nella zona della Castellana, lungo la costa salentina, dove l’uomo stava trascorrendo alcune ore al mare con la famiglia.Secondo la ricostruzione dei fatti, i due bambini sarebbero stati messi in difficoltà dalle onde e dalla corrente, in una giornata segnata da forti raffiche di vento e condizioni del mare particolarmente insidiose. Quando si è accorto che i figli non riuscivano a rientrare, il padre si è tuffato in acqua per raggiungerli. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Otranto, papà si tuffa in mare per salvare dalle onde i figli gemelli di 8 anni: poi a riva viene colto da un malore e muore

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ULTIM'ORA PAPÀ SI TUFFA IN MARE PER SALVARE I FIGLI GEMELLI DI 8 ANNI:TORNATO A RIVA MUORE - OTRANTO

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