Mattarella a Trump | Essenziale lavorare insieme per la pace

Da agi.it 4 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha sottolineato che, in un momento storico caratterizzato da sfide senza precedenti, è fondamentale che gli Stati Uniti e l’Italia collaborino, anche nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, per promuovere la pace. La discussione tra i due leader si è concentrata sull’importanza di lavorare insieme per affrontare le minacce globali, evidenziando la necessità di un impegno condiviso tra le due nazioni.

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AGI - "In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, in occasione del 4 luglio. "4 luglio patrimonio di libertà e diritti". "Quest'anno la festa del 4 luglio acquisisce un significato eccezionale per gli Stati Uniti d'America, ricorrendo il duecentocinquantesimo anniversario dell'indipendenza. 🔗 Leggi su Agi.it

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