Mattarella a Trump | Essenziale lavorare insieme per la pace

Il presidente della Repubblica ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti e ha sottolineato l'importanza di collaborare per la pace in un periodo segnato da sfide globali. Durante l'incontro, si è evidenziata la necessità di un lavoro congiunto tra Washington e Roma, anche nel quadro dell'Alleanza Atlantica, per affrontare le tensioni internazionali e promuovere stabilità mondiale. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici del colloquio è stata resa nota.

AGI - "In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, in occasione del 4 luglio. "4 luglio patrimonio di libertà e diritti". "Quest'anno la festa del 4 luglio acquisisce un significato eccezionale per gli Stati Uniti d'America, ricorrendo il duecentocinquantesimo anniversario dell'indipendenza. 🔗 Leggi su Agi.it

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