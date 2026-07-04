A Wimbledon si sono disputati gli ottavi di finale nel tabellone femminile, con quattro incontri chiave domenica 5 luglio. Le teste di serie affrontano avversarie di livello, con alcune sfide decisive per l’accesso ai quarti. Le partite si sono svolte in giornata, attirando l’attenzione degli appassionati. Le vincitrici di ogni match si sono qualificate per i quarti di finale, determinando le future avversarie e il proseguimento del torneo.

Il tabellone femminile di Wimbledon entra nel vivo con quattro sfide da non perdere: ecco i pronostici degli ottavi di finale di domenica 5 luglio. Sarà una domenica scoppiettante. In tutti i sensi. Tanto per i campioni dell’Atp, quanto per le big della Wta. Le protagoniste più attese del tabellone femminile saranno difatti chiamate a confermare, domenica 5 luglio, quanto di buono mostrato finora, nell’ambito di una serie di incroci che promettono spettacolo e, chissà, anche qualche sorpresa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra le sfide più interessanti in programma c’è quella tra Coco Gauff e Belinda Bencic: l’americana ha raggiunto gli ottavi di finale senza particolari scossoni, confermando la crescita mostrata negli ultimi mesi anche sull’erba. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - A Wimbledon le big cercano il pass per i quarti: i pronostici degli ottavi

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