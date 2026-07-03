Un bambino di quattro mesi può essere portato in spiaggia, ma bisogna adottare alcune precauzioni. È importante proteggerlo dal sole diretto, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare protezioni come cappellini, indumenti leggeri e creme solari specifiche per la sua età. È consigliato anche limitare il tempo di esposizione e mantenere il bambino ben idratato. Non ci sono controindicazioni assolute, ma bisogna monitorare attentamente la sua reazione alle condizioni ambientali.

Salve dottoressa, il mio bimbo ha 4 mesi e quest’anno andremo al mare ad agosto. Molte mamme mi dicono che è troppo piccolo anche solo per stare sotto l’ombrellone. È vero? Quali sono le precauzioni fondamentali da prendere per poter vivere il mare in tranquillità? Dovrei scegliere un’altra meta? La ringrazio per la risposta. Buongiorno signora, può andare al mare col suo bambino ma rispettando rigorosamente una serie di precauzioni, come evitare la spiaggia nelle ore più calde (sicuramente 10.00-16.00), evitare l’esposizione diretta al sole e tenerlo sempre all’ombra. Le ricordo infatti che sotto i 6 mesi andrebbe evitata l’applicazione di creme solari perché la pelle è molto sottile e potrebbe assorbire i filtri chimici. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Un bambino di quattro mesi è troppo piccolo per stare in spiaggia?”

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