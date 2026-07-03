TFR | dal 1° luglio 2026 ci sono 60 giorni per la scelta ma non per tutti

Da leggioggi.it 3 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 1° luglio 2026, i lavoratori avranno 60 giorni di tempo per decidere come gestire il loro TFR. Tuttavia, questa finestra di tempo non sarà valida per tutti i dipendenti. Le modifiche introdotte dalla Manovra 2026 al Decreto Legislativo del 2005 riguardano specifici criteri e condizioni per l’esercizio di questa scelta. La normativa stabilisce che non tutti i lavoratori avranno diritto alla stessa tempistica o modalità di decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arrivano importanti novità per il TFR. A seguito delle modifiche operate dalla Manovra 2026 al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026 opera un meccanismo di adesione automatica al fondo pensione previsto dai contratti collettivi applicati in azienda. La riforma prevede il versamento del TFR al fondo individuato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicati in azienda (nonché dei contributi a carico dipendente e azienda) a meno che il lavoratore non rinunci all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di assunzione. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

tfr dal 1176 luglio 2026 ci sono 60 giorni per la scelta ma non per tutti
© Leggioggi.it - TFR: dal 1° luglio 2026 ci sono 60 giorni per la scelta ma non per tutti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TFR 2026: cosa cambia dal 1° luglio e cosa devi fare entro 60 giorni

Video TFR 2026: cosa cambia dal 1° luglio e cosa devi fare entro 60 giorni

Notizie e thread social correlati

Fondi pensione, cosa cambia dal 1° luglio con le nuove regole: adesione automatica, Tfr e limite di 60 giorniDal 1° luglio 2026, i nuovi assunti nel settore privato avranno 60 giorni di tempo per scegliere se trasferire il Tfr in un fondo pensione...

TFR, scatta il nuovo limite: 60 giorni per decidere la pensioneÈ stato introdotto un nuovo limite di 60 giorni per decidere la destinazione del TFR.

Temi più discussi: TFR e previdenza complementare: le novità dal 1° luglio 2026; TFR, nuove regole dal 1° luglio: cosa cambia per aziende e lavoratori; Dal 1° luglio 2026 cambia la gestione del TFR: cosa devono sapere le imprese; Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026, cosa cambia.

tfr dal 1 luglio sonoPrevidenza complementare: le nuove regole in vigore da luglio e il grande equivoco all’italianaLe nuove regole entrate in vigore il 1° luglio sulla destinazionedel Tfr maturando al momento dell'assunzione potrebbero implementare le adesioni alla previdenza complementare per il tramite del silen ... firstonline.info

tfr dal 1 luglio sonoTFR, nuove regole dal 1° luglio: cosa cambia per aziende e lavoratoriPer approfondire: Fondo pensione e Tfr, dal 1° luglio nuove regole: come funziona il portale del Ministero ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web