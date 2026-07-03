TFR | dal 1° luglio 2026 ci sono 60 giorni per la scelta ma non per tutti

Notizia in breve

Dal 1° luglio 2026, i lavoratori avranno 60 giorni di tempo per decidere come gestire il loro TFR. Tuttavia, questa finestra di tempo non sarà valida per tutti i dipendenti. Le modifiche introdotte dalla Manovra 2026 al Decreto Legislativo del 2005 riguardano specifici criteri e condizioni per l’esercizio di questa scelta. La normativa stabilisce che non tutti i lavoratori avranno diritto alla stessa tempistica o modalità di decisione.