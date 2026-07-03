TFR | dal 1° luglio 2026 ci sono 60 giorni per la scelta ma non per tutti
Dal 1° luglio 2026, i lavoratori avranno 60 giorni di tempo per decidere come gestire il loro TFR. Tuttavia, questa finestra di tempo non sarà valida per tutti i dipendenti. Le modifiche introdotte dalla Manovra 2026 al Decreto Legislativo del 2005 riguardano specifici criteri e condizioni per l’esercizio di questa scelta. La normativa stabilisce che non tutti i lavoratori avranno diritto alla stessa tempistica o modalità di decisione.
Arrivano importanti novità per il TFR. A seguito delle modifiche operate dalla Manovra 2026 al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026 opera un meccanismo di adesione automatica al fondo pensione previsto dai contratti collettivi applicati in azienda. La riforma prevede il versamento del TFR al fondo individuato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicati in azienda (nonché dei contributi a carico dipendente e azienda) a meno che il lavoratore non rinunci all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di assunzione. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
TFR 2026: cosa cambia dal 1° luglio e cosa devi fare entro 60 giorni
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