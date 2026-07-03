Una bambina di due anni è stata soccorsa dopo essere sfuggita al controllo della madre e aver rischiato di annegare in mare. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 luglio sulla spiaggia del Lido Mosquito a Casalabate. Un uomo e un bagnino sono intervenuti per aiutarla e trasportarla in ospedale. La bambina si trova attualmente in rianimazione.

Nel pomeriggio di giovedì 2 luglio la bimba, di appena due anni, era sotto l'ombrellone dei genitori sulla spiaggia del Lido Mosquito a Casalabate (Trepuzzi). A un certo punto si è allontanata sfuggendo per pochi momenti al controllo familiare ed è entrata in acqua. Sì è trovata subito in difficoltà bevendone una gran quantità. Un bagnante si è accorto del pericolo che stava correndo la piccola, l'ha afferrata tirandola fuori dall'acqua e l'ha adagiata sulla battigia praticandole, con il supporto del bagnino, i primi interventi di soccorso salvavita. Le manovre hanno fatto rinvenire la piccola che appariva priva di sensi. Nel frattempo è accorso anche il personale del 118 nel frattempo allertato che ha trasferito subito la bimba all'ospedale Fazzi di Lecce. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Salento, bimba di due anni sfugge al controllo della madre e rischia di annegare: soccorsa da un uomo e da un bagnino: è in Rianimazione

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