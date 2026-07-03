Saldi al via si spenderanno in media 201 euro a famiglia

Da tv2000.it 3 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani inizia la stagione dei saldi e si prevede che le famiglie spenderanno in media circa 201 euro ciascuna. La cifra si avvicina ai 200 euro, secondo i dati raccolti. Questa stima riguarda l’intero periodo di sconti e rappresenta una media nazionale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli regionali o sui settori di spesa specifici.

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Parte domani la stagione dei saldi. La spesa media per le famiglie si aggira sui 200 euro. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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