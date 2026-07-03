Saldi al via, si spenderanno in media 201 euro a famiglia

Notizia in breve

Domani inizia la stagione dei saldi e si prevede che le famiglie spenderanno in media circa 201 euro ciascuna. La cifra si avvicina ai 200 euro, secondo i dati raccolti. Questa stima riguarda l’intero periodo di sconti e rappresenta una media nazionale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli regionali o sui settori di spesa specifici.