Paraguay-Francia ottavi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Paraguay e Francia si sfidano negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La partita si svolge in un match che vede i sudamericani, tra le sorprese del torneo, affrontare i transalpini, che puntano al titolo. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e online, con orario e canale ancora da confermare.

Gara valida per gli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. I sudamericani, una delle più belle sorprese del torneo, affrontano i transalpini che non fanno mistero di puntare al titolo. Paraguay-Francia si giocherà sabato 4 luglio 2026 alle ore 23 presso il Lincol Financial Field. PARAGUAY-FRANCIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Cuore, determinazione e genesorità: sono queste le armi con cui i sudamericani hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. La prima impresa è stata il superamento della fase a gironi, complicata dalla sconfitta all’esordio contro gli Stati Uniti. Il successo contro la Turchia ha messo le cose a poste, prima del pareggio contro l’Australia, valso il ripescaggio tra le migliori terze. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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PARAGUAY-FRANCIA 0-1 LIVE REACTION | OTTAVI di FINALE | MONDIALE 2026

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Paraguay-Francia: diretta, orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026La partita è in programma alle ore 23 e sarà visibile in diretta su Dazn e Rai1. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay. tuttosport.com

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