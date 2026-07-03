Il Papa ha affermato che gli immigrati hanno contribuito a plasmare il futuro degli Stati Uniti negli ultimi due secoli, sottolineando il ruolo delle diverse popolazioni nel costruire la nazione. Ha ricordato come, nel corso di 250 anni, molte comunità abbiano portato avanti la propria determinazione e le proprie speranze, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese. Le sue parole sono state rivolte a evidenziare il valore della diversità e dell’inclusione.

“Negli ultimi duecentocinquant’anni, per tante popolazioni in tutto il mondo, è stata ferma la determinazione a realizzare la nobile visione dei padri fondatori a rendere l’America sinonimo di libertà, mentre il Paese apriva le porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione”. Papa Leone XIV è intervenuto oggi in videocollegamento alla cerimonia di conferimento della Liberty Medal, organizzata dal National Constitution Center di Filadelfia nell’ambito delle celebrazioni per il 250º anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Il Pontefice ha... 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone agli Usa: immigrati hanno plasmato il futuro della Nazione

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