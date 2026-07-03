Un uomo di 80 anni ha ucciso l’ex moglie in ospedale e si è tolto la vita. L’episodio si è verificato in Versilia. L’Arcivescovo di Lucca ha commentato la vicenda affermando che la risposta alla sofferenza è la vicinanza umana.

Tragedia in Versilia. Un 80enne ha ucciso l’ex moglie in ospedale e poi si è suicidato. “La risposta alla sofferenza è la vicinanza umana”, ha dichiarato l’Arcivescovo di Lucca, Mons. Giulietti. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Omicidio-suicidio a Viareggio. Accoltella moglie in ospedale e si uccide

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