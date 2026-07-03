Nuova ondata di caldo ma al Sud arriva il maltempo

Da tv2000.it 3 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo weekend di luglio è caratterizzato da un’onda di caldo proveniente dall’Africa, favorita dall’anticiclone presente sull’Italia. Tuttavia, al Sud si registrano ancora condizioni di maltempo. La giornata vede temperature in aumento nel resto del paese, mentre al Sud persistono piogge e temporali. La situazione meteorologica resta variabile tra le diverse regioni italiane.

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Il primo weekend di luglio è all’insegna dell’anticiclone africano, con una nuova ondata di caldo. Ma al Sud, oggi, ancora maltempo. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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