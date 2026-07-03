Nuova ondata di caldo ma al Sud arriva il maltempo
Il primo weekend di luglio è caratterizzato da un’onda di caldo proveniente dall’Africa, favorita dall’anticiclone presente sull’Italia. Tuttavia, al Sud si registrano ancora condizioni di maltempo. La giornata vede temperature in aumento nel resto del paese, mentre al Sud persistono piogge e temporali. La situazione meteorologica resta variabile tra le diverse regioni italiane.
Il primo weekend di luglio è all’insegna dell’anticiclone africano, con una nuova ondata di caldo. Ma al Sud, oggi, ancora maltempo. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Segui gli aggiornamenti su Maltempo.
Nuova ondata di caldo ma al Sud arriva il maltempo
Notizie e thread social correlati
Dopo il nord Italia l'ondata di maltempo si sposta al sudDopo aver colpito le regioni settentrionali, l’ondata di maltempo si sta spostando al sud Italia.
Temi più discussi: Torna l'anticiclone, nuova ondata di caldo intenso su tutta Italia; Torna l'anticiclone sull'Italia, via a una nuova ondata di caldo; Caldo record, sarà un luglio estremo: tregua finita, al via la lunga estate bollente; Caldo estremo, Italia: 5 morti dice Oms, 25 città da bollino rosso.
Meteo Italia: nuova ondata di caldo in arrivo, temperature fino a 39°C e afa in aumento x.com
Una nuova ondata di caldo si prepara a investire l'Italia: l'alta pressione si estende da domenica 5 luglio, garantendo cieli sereni e un progressivo aumento delle temperature. In Liguria il mix tra caldo e umidità elevata renderà le giornate particolarmente pesa facebook
Meteo, nel week-end torna l'afa: nuova ondata di caldo in arrivoLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo in 7 regioni oggi, poi nuova ondata di caldo in arrivo. LIVE ... tg24.sky.it
Se non sei spaventato da questa ondata di calore, dovresti esserlo. Il caldo estremo che si sta vivendo attualmente in Europa non è la nuova normalità: di molto peggio deve ancora arrivare, e stiamo facendo davvero troppo poco per adattarci. reddit
Ondata di calore in Italia: temperature fino a 39 gradi, notti tropicali e città più colpiteL’Italia si prepara a una settimana di caldo estremo, con una nuova ondata caratterizzata da temperature elevate e notti ... msn.com