Una coppia di content creator statunitense ha annunciato che la loro figlia di due anni è affetta da un tumore. La madre ha riferito che ci sono giorni più semplici e altri meno, senza fornire ulteriori dettagli sulla condizione clinica o sul trattamento in corso. La notizia è stata comunicata pubblicamente sui social media, senza indicare altre informazioni riguardo alle diagnosi o alle eventuali terapie.

La content creator statunitense Nara Smith e il marito, il modello Lucky Blue Smith, hanno da poco ricevuto la notizia che nessun genitore vorrebbe mai ricevere, quella della malattia della figlioletta di 2 anni. A farlo sapere proprio la 24enne autrice del libro di cucina Homemade 24 anni, che non ha però specificato né il tipo di tumore diagnosticato alla piccola, né aggiornato sulle attuali condizioni di salute. ha raccontato che la figlia di due anni ha ricevuto una diagnosi di tumore. La notizia è stata condivisa dalla stessa influencer in un video. “Non c’è un modo giusto per dirlo – esordisce la creator – lo scorso anno alla nostra bimba è stato diagnosticato il cancro. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Nara Smith, la figlia di due anni ha un tumore. “Ci sono giornate più facili e altre meno”

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Nara Smith reveals 2-year old daughter has been diagnosed with cancer, shares emotional video

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L'influencer Nara Smith condivide la lotta contro il cancro della figlia guerriera Whimsy, che ha solo 2 anni reddit

La prova che non si può mai pensare di conoscere la vita di qualcuno dai social, è il video in cui Nara Smith racconta del cancro di sua figlia Seguendo i suoi profili nessuno avrebbe mai detto che aveva una figlia sotto chemio, e invece stava vivendo quel dra x.com

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