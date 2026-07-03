Mastella | Ho un tumore e ho paura di morire solo

Da agi.it 3 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico ha rivelato di essere stato diagnosticato con un tumore. Ha espresso la paura di morire da solo e ha detto di pregare affinché questa eventualità non si realizzi. La confessione è stata fatta durante un’intervista pubblica. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di tumore né su eventuali trattamenti in corso. La sua dichiarazione si concentra sulla paura personale legata alla propria condizione di salute.

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AGI - "Una paura ce l'ho. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada". Clemente Mastella lo confida in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex ministro, dopo aver annunciato nel corso di una celebrazione nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento, città di cui è sindaco, di essere malato, conferma: "Ho un tumore". "Ho capito di avercelo da un bel po' di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l'ho saputo mi è mancato il fiato", racconta il politico di lungo corso che, dopo aver attraversato "stagioni irripetibili", spiega di guardare ai suoi familiari con un attaccamento ancora più forte alla vita. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Mastella: "Ho un tumore e ho paura di morire solo"
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Mastella: «Ho un tumore, quando l'ho saputo mi è mancato il fiato. L'unica paura Morire da solo»

Video Mastella: «Ho un tumore, quando l'ho saputo mi è mancato il fiato. L'unica paura? Morire da solo»

Temi più discussi: Mastella: Ho un tumore, ma credo nella preghiera. La mia paura è morire da solo; Mastella: Ho un tumore, ho paura di morire solo; Clemente Mastella: Ho un tumore. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato. Ho paura di morire da solo. E prego anche perché questo non accada; Clemente Mastella e la malattia: Ho un tumore. Dovrò decidere se operarmi o fare terapia.

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