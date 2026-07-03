Un politico ha annunciato di avere un tumore e di temere di morire da solo. In un'intervista, ha detto di provare paura e di pregare affinché questa eventualità non si realizzi. Ha anche affermato che i ricordi non sono sufficienti a confortarlo in questo momento.

AGI - "Una paura ce l'ho. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada". Clemente Mastella lo confida in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex ministro, dopo aver annunciato nel corso di una celebrazione nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento, città di cui è sindaco, di essere malato, conferma: "Ho un tumore". "Ho capito di avercelo da un bel po' di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l'ho saputo mi è mancato il fiato", racconta il politico di lungo corso che, dopo aver attraversato "stagioni irripetibili", spiega di guardare ai suoi familiari con un attaccamento ancora più forte alla vita. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mastella: "Ho un tumore e ho paura di morire solo"

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Mastella: «Ho un tumore, quando l'ho saputo mi è mancato il fiato. L'unica paura Morire da solo»

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Temi più discussi: Mastella: Ho un tumore, ma credo nella preghiera. La mia paura è morire da solo; Clemente Mastella: Ho un tumore. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato. Ho paura di morire da solo. E prego anche perché questo non accada; Mastella: Ho un tumore, ho paura di morire solo; Clemente Mastella e la malattia: Ho un tumore. Dovrò decidere se operarmi o fare terapia.

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