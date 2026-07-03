Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli | ufficiale il contratto fino al 2029 tifosi divisi

Da sport.periodicodaily.com 3 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, con un contratto fino al 2029. L’annuncio è stato dato venerdì 3 luglio 2026. Allegri prende il posto di Antonio Conte e guiderà la squadra nelle stagioni a venire. La scelta ha diviso i tifosi, con reazioni contrastanti sui social e tra gli appassionati. La società ha confermato l’accordo senza ulteriori dettagli.

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Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. La società partenopea ha annunciato oggi, venerdì 3 luglio 2026, l’ingaggio del tecnico livornese, che raccoglie l’eredità lasciata da Antonio Conte e guiderà gli azzurri nelle prossime stagioni. L’allenatore ha firmato un contratto che lo legherà al club campano fino al 30 giugno 2029, aprendo un nuovo capitolo nella storia recente del Napoli. L’annuncio ufficiale del Napoli. La conferma è arrivata attraverso i canali ufficiali della società. “La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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