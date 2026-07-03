Durante il Lecco Film Fest, Mons. Milani ha sottolineato come l’eredità di San Francesco lasci una traccia indelebile anche nelle arti. La rassegna, promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, si svolge in questa settimana e ha come tema “Con tutte le sue creature”, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. La manifestazione si concentra sulla connessione tra cinema e spiritualità, con proiezioni e eventi dedicati alla figura francescana.

Cinema. La settimana edizione del Lecco Film Fest, la rassegna organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Tema di questa edizione “Con tutte le sue creature”, ispirato all’ottavo centenario della morte di San Francesco. Al Tg2000 parla mons. Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello spettacolo: “San Francesco ha lasciato un traccia indelebile anche nelle arti, il festival ci insegna a guardare le creature di Dio ma anche quelle del cinema”. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Lecco Film Fest, Mons. Milani: da S. Francesco traccia indelebile anche nelle arti

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