Lecco Film Fest genitori di Sammy Basso | era molto legato a San Francesco
Durante la seconda giornata del Lecco Film Fest, i genitori di Sammy Basso hanno ricordato il loro figlio, sottolineando il suo forte legame con San Francesco. La rassegna, organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, si svolge con il tema “Con tutte le sue creature”, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. La manifestazione propone film e incontri dedicati alla figura di Francesco d’Assisi e ai valori associati.
Spazio al cinema con la seconda giornata del Lecco Film Fest, la rassegna organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Tema di questa edizione “Con tutte le sue creature”, ispirato all’ottavo centenario della morte di San Francesco. Al Tg2000 parlano i genitori di Sammy Basso: era molto legato a San Francesco. Servizio di Elena Seno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Lecco Film Fest, genitori di Sammy Basso: era molto legato a San Francesco
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