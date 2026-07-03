Lecco Film Fest genitori di Sammy Basso | era molto legato a San Francesco

Notizia in breve

Durante la seconda giornata del Lecco Film Fest, i genitori di Sammy Basso hanno ricordato il loro figlio, sottolineando il suo forte legame con San Francesco. La rassegna, organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, si svolge con il tema “Con tutte le sue creature”, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. La manifestazione propone film e incontri dedicati alla figura di Francesco d’Assisi e ai valori associati.