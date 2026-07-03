Il Tribunale di Lecce ha condannato la sindaca di Specchia a pagare una multa di 800 euro per diffamazione aggravata. La decisione si basa su dichiarazioni che hanno offeso la memoria del generale Luigi Cadorna. La condanna include anche il risarcimento al nipote del generale. La sindaca è stata giudicata colpevole di aver diffamato pubblicamente il generale, con un procedimento che si è concluso con questa sentenza.

Il giudice monocratico del Tribunale di Lecce Andrea Giannone ha condannato la sindaca di Specchia Anna Laura Remigi al pagamento di una multa di 800 euro per diffamazione aggravata per aver offeso la memoria del generale Luigi Cadorna. Stando all'accusa, durante una cerimoniapubblica, nel dicembre 2022, motivando la decisione di togliere l'intestazione di una strada a lui dedicata a favore di Gino Strada, fondatore di Emergency, la sindaca definì Cadorna «sanguinario» e «ominicchio di guerra», accostandolo a figure come il mostro di Firenze, Hitler e Jack lo squartatore. Nella sentenza il giudice ha accolto la richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - «Diffamò il generale Cadorna», condannata la sindaca di Specchia: multa di 800 euro e risarcimento al nipote

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