Durante l’estate, il sonno dei bambini può subire variazioni a causa dei cambiamenti nelle routine quotidiane. La presenza di ambienti diversi, stimoli nuovi e giochi variati influenzano il ritmo sonno-veglia. Le vacanze portano anche a orari più flessibili, che possono alterare i tempi di addormentamento e risveglio. Non esistono prove che suggeriscano che i bambini abbiano bisogno di meno sonno in estate, ma le differenze di routine possono portare a modifiche temporanee.

Tempo d’ estate e tempo di “sonni infranti”: vale per gli adulti così come per i bambini e le bambine. I più piccoli, in particolare, potrebbero risentire dei cambiamenti che le vacanze portano con sé: un ambiente completamente nuovo, stimoli nuovi, giochi nuovi, e soprattutto nuovi orari e nuove routine. Ma il sonno dei bambini è molto importante e su questo argomento esistono diversi falsi miti da sfatare. L’importanza del sonno nei bambini. In ogni fase della crescita, il cervello e il corpo dei bambini sembrano non conoscere grandi pause, ma durante il sonno accadono cose importanti: la costruzione delle connessioni neurali e il supporto della funzione immunitaria, senza contare che è in questo modo che viene regolato il loro umore. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Come il sonno dei bambini cambia in estate e i falsi miti

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