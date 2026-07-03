Canada-Marocco ottavi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Canada e Marocco negli ottavi di finale del Mondiale 2026 si svolge oggi. I canadesi cercano di superare il miglior risultato storico, mentre i marocchini vogliono confermare gli ultimi successi. La sfida si gioca in un impianto ancora da definire, con inizio previsto nel tardo pomeriggio. La gara sarà visibile su canali sportivi dedicati e piattaforme di streaming autorizzate.

Gara valida per gli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. I nordamericano puntano al loro miglior risultato nella storia del torneo iridato, mentre i nordafricani vogliono confermare gli ultimi grandi progressi. Canada-Marocco si giocherà sabato 4 luglio 2026 alle ore 19 presso l’Nrg Stadium di Houston. CANADA-MAROCCO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nordamericani hanno chiuso il Gruppo B al secondo posto alle spalle della Svizzera e davanti a Bosnia e Qatar. Nelle tre partite la Nazionale di marsch ha pareggiato contro la Bosnia(1-1), vinto contro il Qatar(6-0), e perso contro gli elvetici(1-2). Ai sedicesimi, è arrivata la qualificazione agli ottavi superando di misura il Sudafrica, ed ora si va a caccia di una nuova impresa esaltante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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