Il match degli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia ai Mondiali 2026 si giocherà presto. La partita si svolgerà in un stadio ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su canali sportivi nazionali e piattaforme streaming. Le formazioni probabili vedono i verdeoro favoriti, mentre i nordici cercano di sorprendere. La gara rappresenta il secondo turno eliminatorio del torneo, con l’obiettivo di avanzare ai quarti di finale.

Gara valida per gli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. Gli scatenati scandinavi puntano a compiere l’impresa contro i verdeoro super favoriti. Brasile-Norvegia si giocherà domenica 5 luglio 2026 alle ore 22 presso il MetLife Stadium di East Rutherford. BRASILE-NORVEGIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I verdeoro hanno vinto il Gruppo C grazie ai 7 punti totalizzati in tre partite e una migliore differenza reti rispetto al Marocco. L’avventura iridata si è aperta con il pareggio per 1-1 contro i nordafricani, per poi liquidare con doppio 3-0 Haiti e Scozia, mentre ai sedicesimi la Nazionale di Ancelotti ha superato in rimonta il Giappone grazie ai cambi effettuati nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Brasile-Norvegia, ottavi di finale Mondiale 2026: le probabili formazioni e dove vederla

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BRASILE-NORVEGIA 1-2 LIVE REACTION | OTTAVI di FINALE | MONDIALE 2026

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Thread di Partita: Brasile vs Norvegia | Coppa del Mondo | Ottavi di Finale | 05 Lug 17:00 GMT-3 reddit

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