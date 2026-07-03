3 mesi e ho scoperto che federica pellegrini racconta cosa ha capito come mamma bis

Dopo aver dato alla luce la seconda figlia, Rachele, a inizio aprile, Federica Pellegrini ha condiviso un post in cui descrive le sue esperienze nei primi tre mesi di maternità. Nel testo, la nuotatrice ha espresso alcune riflessioni personali, usando toni che alternano l’ironia e la sincerità. La pubblicazione è stata fatta sui social media, senza ulteriori dettagli o commenti.

Diventata mamma per la seconda volta di Rachele, nata lo scorso aprile, Federica Pellegrini ha pubblicato un post ironico, ma non troppo, su quello che ha capito in questi primi tre mesi di nuova maternità. In casa, con i tre cani di famiglia a vegliarla mentre fa riposare la secondogenita, l’ex nuotatrice scrive una sorta di decalogo su quanto appreso nei primi mesi da mamma-bis, esperienza di cui non aveva già negato le difficoltà. News Federica Pellegrini ha definito "un periodaccio" le prime settimane da mamma bis L'ex atleta non ha nascosto le difficoltà legate soprattutto alla gelosia della primogenita e ai continui rigurgiti della neonata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Sara Curtis toglie il record a Federica Pellegrini!

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