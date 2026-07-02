Villa Taverna il governo alla festa Usa | Amici oltre le polemiche

Da agi.it 2 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla festa a Villa Taverna, il governo italiano è presente con una delegazione guidata dai due vicepresidenti del Consiglio, anche se la premier non è presente. Durante l’evento, i rappresentanti italiani hanno sottolineato la solidità del rapporto tra Italia e Stati Uniti, facendo riferimento all’amicizia tra i due paesi. L’occasione è stata utilizzata per mettere in evidenza il legame tra le due nazioni, oltre le polemiche politiche.

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AGI - Giorgia Meloni non c'è, ma il suo governo sì. Una folta pattuglia guidata dai due vicepresidenti del Consiglio che sul palco di Villa Taverna dedicano i loro interventi alla solidità dell'amicizia tra Italia e Stati Uniti. Parole cui fanno eco quelle della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che sottolinea: "l'amicizia tra il popolo italiano e il popolo degli Stati Uniti non è soggetta a discussioni, a momenti, a prese di posizioni o a strumentalizzazioni". L'occasione è ideale: Washington festeggia i 250 anni di indipendenza nello stesso anno in cui Roma celebra l'80esimo della Repubblica. Italia - Usa, a Villa Taverna la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti . 🔗 Leggi su Agi.it

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A Villa Taverna la festa degli Usa

Video A Villa Taverna la festa degli Usa

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